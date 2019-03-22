В Одессе в систематических взятках разоблачили таможенника

Мужчину задержали на рабочем месте при получении очередной взятки

Фото: СБУ.

В Одессе в систематических взятках разоблачили таможенника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/477/dc7/5c9477dc77109.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/477/dc7/5c9477dc77109.jpeg 2019-03-22T07:59:00+02:00 Одесса Мужчину задержали на рабочем месте при получении очередной взятки

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно разоблачили в систематических взятках государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни Государственной фискальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник требовал деньги от предпринимателей, которые занимаются международными перевозками товаров широкого потребления. За полученные деньги мужчина обещал не препятствовать пропуску импортной продукции на территорию Украины. Таможенника задержали на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 700 долларов США.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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