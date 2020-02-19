Наказал за музыку из колонки: в Киеве мужчина ударил подростка бутылкой по голове

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о том, что в кафе в поселке Бортничи мужчина тяжело травмировал несовершеннолетнего парня, сообщает полиция Киева.

На место выехали следователи и бригада скорой помощи. 16-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии забрали в реанимацию. Правоохранители задержали 36-летнего киевлянина и выяснили причину конфликта.

"В кафе отдыхали две компании. Мужчине под хмельком из одной компании не понравилось, что ребята из другой слушают громкую музыку с помощью портативной колонки. Посетитель сделал замечание, но его проигнорировали, тогда он взял бутылку и ударил несовершеннолетнего по голове", – сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, в Украине презентовали исследование PISА, в котором страна приняла участие впервые. В частности, стало известно, довольны ли жизнью 15-летние украинские подростки. По данным исследования, в среднем – довольны. Ведь средний уровень составляет 8 баллов по шкале от 0 до 10. При этом доля учеников, которые очень довольны жизнью, составляет 82%. Не в полной мере довольны – 11%, а совсем недовольны жизнью – 7%.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский встретился с детьми и обсудил с ними, каким должно быть образование в Украине. Сам он считает, что обучение должно быть более быстрым.

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Видео: president.gov.ua

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