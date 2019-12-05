Уровень знаний – ниже среднего: исследование образования в Украине "шокировало" министра

/ Фото: AFP

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Уровень знаний украинских подростков ниже, чем в среднем за рубежом. В Украине презентовали исследование PISА, в котором страна приняла участие впервые. Это международное исследование качества образования, которое проводится в 80 странах мира.

"Я прочитала отчет только один раз, но этого достаточно, чтобы получить так называемый PISA-шок и увидеть те проблемы, которые есть в нашей системе. Хотя в целом наши результаты не такие уж и плохие, как некоторые ожидали", – прокомментировала результаты исследования министр образования и науки Анна Новосад.

PISA показывает результаты учебных достижений 15-летних подростков в чтении, математике и естественных дисциплинах. При этом исследование оценивает, как дети могут применять знания для решения жизненных проблем.

В Украине в исследовании приняли участие подростки, которые были как учениками школ, так и студентами профтехучилищ.

Сайт "Сегодня" изучил отчет Национальный отчет по результатам PISА.

Юные украинцы почти на год отстают по уровню грамотности

Результаты украинских подростков оказались ниже, чем средние для стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Средний балл украинских учеников по чтению 465,95, по математике – 453,12, по естественным дисциплинам – 468,99. А в странах ОЭСР показатели по чтению выше на 23 балла, по математике – на 39 баллов, и по естественным дисциплинам – на 22 балла.

"Поскольку по результатам PISA-2018 мы имеем самые плохие данные именно по математике, следующий 2020-2021 учебный год будет объявлен Годом математики в Украине. Предварительно президент дал согласие, и мы благодарны ему за открытость и готовность быстро реагировать на потребности нашего образования. Под такой год будет разработан план мероприятий, предусматривающий целый спектр активностей для стимулирования развития математики в Украине", - цитирует Анну Новосад пресслужба Министерства образования.

Украинские подростки отстают в грамотности почти на год. По данным ОЭСР, 30 баллов соответствуют одному году обучения. Украину опережают Эстония, Польша, Венгрия и Беларусь. Показатели Грузии и Молдовы оказались ниже украинских.

"В Украине достаточно много учеников с уровнем читательской, математической и естественно-научной грамотности ниже базового, и совсем мало учеников, которые достигли самого высокого уровня хотя бы в одной из отраслей", – говорится в украинском отчете PISA.

Только 74,1% украинских подростков достигли базового уровня сформированности читательской грамотности, 64% – математической и 73,6% – естественно-научной.

При этом мальчики отстают от девочек в чтении на год обучения (разница 34 балла). Но опережают в математике на 7 баллов. Разницы в естественных дисциплинах между мальчиками и девочками практически нет.

Исследование PISA также демонстрирует разрыв в грамотности между учениками сел и городов.

У учеников крупных городов средний балл составляет составляет 499,4 и существенно отличается от учеников городов – 479,9. Вместе с тем, балы подростков, которые живут в селах, составили 420,6. В сравнении с крупными городами это разница в более чем в 2,5 года обучения. А по показателям по математике – разница почти в три года.

Исследование также продемонстрировало, что у учеников, которые учатся в лицеях, гимназиях и специализированных школах, результаты существенно выше, чем у других одногодок. Максимальная разница достигает более двух лет обучения.

Что и как читают украинские подростки

В этот раз исследование PISA уделило большое внимание чтению. У подростков спросили, читают ли они для удовольствия. Оказалось, большинство украинских школьников любят читать. 73% подростков не согласились, что читают только тогда, когда вынуждены это делать. 43% сказали, что чтение – одно из самых любимых занятий; 56% ответили, что любят обсуждать прочитанное; 84% учеников не согласились с тем, что чтение – трата времени. Вместе с тем, 60% подростков читают только для того, чтобы получить необходимую информацию.

Если сравнить с другими странами, то индекс удовлетворенности чтением украинских подростков составил 0,28 – это выше, чем в среднем в странах ОЭСР. На основании этого индекса определили, какой процент подростков читает для удовольствия. В Украине 62,7% учеников сообщили, что читают для удовольствия, а 37,3% – только когда надо получить информацию, и не считают это чтение важным.

Украинские подростки читают в основном художественную литературу. Половина вообще не читает газеты или журналы. 21% читают художественную литературу несколько раз в неделю, 35% – несколько раз в месяц, 20% – примерно раз в месяц, 15%- несколько раз в год и 9% – никогда или почти никогда.

Данные PISA также показывают, что девочкам читать нравится больше, чем мальчикам. Среднее значение индекса удовлетворенности чтением у девочек 0,54, а у мальчиков 0,04. Этот показатель значительно повлиял на общие результаты по чтению в исследовании PISA. Напомним, что разница в успешности между мальчиками и девочками в Украине по чтению составляет 34 балла, что равняется году обучения.

Вместе с тем, в других странах девочки тоже читают больше для удовольствия, чем мальчики. Если девочки предпочитают читать романы и журналы, то мальчики – комиксы и газеты.

Отношение к учебе и стремления украинских подростков

Подростки большую часть времени проводят за обучением. Поэтому исследование PISA также включает удовлетворенность подростков жизнью, отношение к учебе и устремления.

Довольны ли жизнью, и насколько довольны 15-летние подростки в Украине? В среднем – довольны. Средний уровень составляет 8 баллов по шкале от 0 до 10. При этом, доля учеников, которые очень довольны жизнью, составляет 82%. Не в полной мере довольны – 11%, а совсем не довольны жизнью – 7%.

Большинство украинских учеников позитивно относятся к обучению. Например, 79% подростков считают, что учиться усердно – важно, 83% ответили, что усердная учеба поможет поступить в престижный вуз, а 78% считают, что учеба поможет получить хорошую работу.

Интересно, что в странах ОЭСР 44% учеников надеются получить какую-то из университетских степеней. В Украине 64% подростков сообщили, что хотят поступать в университет. При этом в Украине мальчики чаще, чем девочки настроены получать высшее образование – разница составляет 14%. Такого разрыва нет в других странах.

Что вкладывается в украинское образование

Украина тратит на одного ученика от 6 до 15 лет (с 1 по 10 класс) 26 647 долларов по паритету покупательской способности. Для сравнения, в Австрии, Финляндии, Швеции этот показатель составляет 100 тыс. долл. по ППС. В Люксембурге и Катаре расходы на одного ученика превышают 200 тыс. долл. Вместе с тем, в Румынии, Черногории, Сербии – меньше 25 тыс. долл.

Но в отчете PISA отмечается, что для высоких достижений в образовании нужны не только деньги. Распределение ресурсов не менее важно, чем их количество.

Также исследование PISA анализирует, как учителя влияют на результаты своих учеников. Например, нет зависимости между доходом учителя и успешностью учеников в чтении. В Украине ежегодная зарплата молодого учителя составляет 4801 долларов по паритету покупательской способности. При этом результаты страны по чтению достаточно неплохие. В Польше и Эстонии учителя получают в год примерно 20 тыс. долл., но их результаты по чтению значительно выше, чем результаты других страны с большими зарплатами учителей.

Размер классов может по разному влиять на результаты обучения, говорится в исследовании. Так, по результатам PISA, в среднему в странах ОЭСР в меньших классах учителя имеют больше возможности работать индивидуально с каждым учеником. Хотя в странах Азии классы большие, но успешность учеников в PISA достаточно высокая.

В Украине классы в основном небольшие, а соотношение количества учеников к учителям среднее. В странах ОЭСР в среднем на учителя приходится 13 учеников. В Бразилии, Колумбии, Мексике – почти 30, в Албании, Венгрии, Мальте, Польше – 10 . В Украине на каждого учителя приходится в среднем 12 учеников.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский встретился с детьми и обсудил с ними, каким должно быть образование в Украине. Сам он считает, что обучение должно быть более быстрым.

Видео: president.gov.ua

Напомним, с 1 сентября в Украине запущена программа реформ "Новая украинская школа". Больше всего изменений припасено для учеников младшей школы.

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