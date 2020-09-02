Нападение на нардепа в Киеве: Поляков рассказал о пережитом (видео)

Народный депутат Украины Антон Поляков, которого избили в центре Киева, рассказал о нападении.

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По словам Полякова, рано утром он вышел по делам, и на него сразу набросился мужчина. Неизвестный начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес ему несколько ударов в область грудной клетки.

Экс-депутат Антон Поляков рассказал о нападении на него

Также Поляков отметил, что нападающий вышел из машины Toyota Camry. По данным нардепа, автомобиль уже нашли, но был ли там нападавший ему неизвестно. Что касается мотивов нападения, то он пока не понимает его смысл и причину.

"Я не думаю, что уже настолько всех достал, что надо меня избивать", – добавил народный избранник.

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Напомним, по данным полиции, нападение на Полякова произошло сегодня утром, 2 сентября, в 4:30 на ул. Богдана Хмельницкого. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

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Кроме того, недавно мы сообщали о возгорании автомобиля народного депутата Гео Лероса.Сам нардеп утверждает, что это был поджог, но все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

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