Нападение на студентов-африканцев в Киеве: копы отреагировали на конфликт

Двум уроженцам Ровенской области грозит до четырех лет лишения свободы

Столичные правоохранители открыли уголовное производство после нападения со стрельбой на студентов-африканцев на Виноградаре.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По данным полиции, в 22:00 19 июля им поступило сообщение о стрельбе на проспекте Гонгадзе.

"На месте правоохранители установили, что трое студентов – граждан другого государства – ожидали такси и к ним начали приставать парни навеселе. На замечание прекратить правонарушение незнакомцы не отреагировали и устроили потасовку, в ходе которой повредили авто, которое приехало на вызов", – говорится в сообщении.

Хулиганами оказались уроженцы Ровенской области, 1996 и 1997 годов рождения. Они задержаны.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным, которым грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в столичном супермаркете мужчина поиздевался над африканцем. Так, иностранца ударили и заставили есть банан, снимая инцидент на камеру телефона.

Также в столичном метро агрессивные парни издевались над подростком-африканцем.

Тем временем в Польше отстранили от обучения студентку, которая высказывала в адрес украинки ксенофобские взгляды:

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