В столичном супермаркете мужчина ударил африканца и заставил есть банан: видео

Люди в магазине пытались заступиться за иностранца

В столичном супермаркете после драки посетителей в отделе овощей произошло новое ЧП – мужчина поиздевался над африканцем. Так, иностранца ударили и заставили есть банан, снимая инцидент на камеру телефона. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Владимир Сивоконь.

"Украина, наши дни, супермаркет АТБ... Слов нет, реально стыдно жить с такими недолюдьми в одной стране!" - подписал видео Сивоконь.

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На видео, которое снимает сам нападающий, видно, как он бьет африканца и заставляет есть банан. При этом за кадром слышно, как люди заступаются за иностранца, требуя от мужчины прекратить издевательство.

Напомним, в Запорожье возле одного из развлекательных заведений Александровского района произошло нападение на иностранца – гражданин Марокко получил ножевое ранение и оказался в больнице.

Ранее в г. Тетиев Киевской области 26-летний солдат Вооруженных сил Украины вместе с товарищем запугивали пенсионерку и снимали это на камеру мобильного телефона, вынуждая ее отдать долг за внука. Так, будучи нетрезвыми, молодые люди самовольно проникли в дом 71-летней женщины, используя удостоверение участника боевых действий. Они начали "обыск" жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Это в дальнейшем и стало главным доказательством их произвола.

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