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Нападение полицейского на 12-летнюю девочку в Киеве: суд вынес приговор

5 июня, 17:19

За разбойное нападение на ребенка правоохранителя посадили на три года

Фото: Sergii Nikolaiev
Фото: Sergii Nikolaiev.

Суд Киева вынес приговор по факту разбойного нападения на 12-летнюю девочку, которое совершили двое мужчин. Один из нападавших – сержант полиции ГУ Нацполиции в столице, сообщает Государственное бюро расследований.

Правоохранителя признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 187 УКУ (разбой). Он приговорен к трем годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет.

Напомним, 20 декабря 2018 года около 18:00 в сквере "Героев Севастополя" у лицея "Престиж" в Киеве полицейский остановил школьницу, схватив ее за рюкзак. Угрожая девочке ножом, он заставил ее отдать ему мобильный телефон. Получив отказ, правоохранитель толкнул девочку, она упала. Тогда полицейский прижал к ее лицу нож и силой отобрал мобильник. Во время совершения преступления мужчина был пьян.

Ранее под Киевом в пгт Глеваха в ночь на пятницу, 3 мая, произошло разбойное нападение на дом, преступники похитили большую сумму денег.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


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Тег Киев, разбой, нападение, школьница, полицейский

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