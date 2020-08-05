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Жуткое ДТП в Киевской области: в аварии погибли две молодые медсестры

5 августа, 13:52

Наталья Руда Наталья Руда

Жительницы села Цибли близко дружили и вместе работали

Среди четырех погибших в жуткой аварии под Переяславом, которая произошла на 56-м километре автодороги Борисполь – Днепр в Киевской области, были две молодые медсестры. Об этом сообщает издание pereiaslav.city.

Как сообщали новости "Сегодня", ДТП произошло поздно вечером 2 августа – на дороге столкнулись Daewoo Lanos и ВАЗ 2106. В результате аварии погибли четыре человека, один пострадал.

Среди погибших были две жительницы села Цибли – 23-летняя Анна Костенко и 29-летняя Ирина Андриевская. Молодые женщины дружили и вместе работали в отделении функциональной диагностики Украинского государственного медико-социального центра ветеранов войны.

По данным издания, девушки 2 августа отмечали в Циблях храмовый праздник. У Ирины остался малолетний сын, а Анна не была замужем. Накануне, 4 августа, с ними попрощались в церкви в родном селе.

Согласно данным областной полиции, девушки ехали в Daewoo и погибли на месте ДТП. Также погибли 26-летний водитель ВАЗа и его пассажир, личность которого еще устанавливается. 32-летний водитель легковушки госпитализирован в больницу. По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Ранее сообщалось, что в Киевской области на автодороге Киев – Чернигов – Новые Яриловичи в ночное время произошло ДТП, в результате которого погибла 28-летняя женщина.

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе утром 27 июля столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

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ДТП гибель киевская область

Источник: Сегодня

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