Не поделили дорогу. В Киеве водитель грузовика избил мужчину молотком
Инцидент произошел на столичных Выдубичах
В Киеве на Выдубичах ссора между водителями припаркованных автомобилей закончилась дракой с молотком. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
"Известно, что пострадавшему не понравилось, как припарковался водитель грузовика. Он подошел к автомобилю, открыл дверь в кабину и начал ругаться. В ответ водитель достал молоток и несколько раз ударил им оппонента", - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ушибами и, по предварительной информации, переломом руки.
Водителя грузовика отправили в полицию для объяснений. Также была назначена соответствующая экспертиза для установления степени тяжести причиненных телесных повреждений.
Ранее сообщалось, что в селе Бурты Кагарлыкского района произошло жестокое убийство пожилой женщины. Так, 51-летний местный житель пришел к пенсионерке домой с ножом и пистолетом. Он хотел отомстить женщине за сахар, который, по его мнению, она задолжала жителям села.
Также мы писали, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.
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