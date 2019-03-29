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Не поделили дорогу. В Киеве водитель грузовика избил мужчину молотком

Сегодня, 13:28

Инцидент произошел на столичных Выдубичах

Один человек погиб и двое пострадали при нападении неадеквата с молотком
Один человек погиб и двое пострадали при нападении неадеквата с молотком. Фото: Pixabay
Не поделили дорогу. В Киеве водитель грузовика избил мужчину молотком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ec0/1b9/5c3ec01b9e548.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ec0/1b9/5c3ec01b9e548.jpg Происшествия Инцидент произошел на столичных Выдубичах

В Киеве на Выдубичах ссора между водителями припаркованных автомобилей закончилась дракой с молотком. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Известно, что пострадавшему не понравилось, как припарковался водитель грузовика. Он подошел к автомобилю, открыл дверь в кабину и начал ругаться. В ответ водитель достал молоток и несколько раз ударил им оппонента", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ушибами и, по предварительной информации, переломом руки.

Водителя грузовика отправили в полицию для объяснений. Также была назначена соответствующая экспертиза для установления степени тяжести причиненных телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в селе Бурты Кагарлыкского района произошло жестокое убийство пожилой женщины. Так, 51-летний местный житель пришел к пенсионерке домой с ножом и пистолетом. Он хотел отомстить женщине за сахар, который, по его мнению, она задолжала жителям села. 

Также мы писали, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.


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Тег Киев, драка, выдубичи, молоток, конфликт

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