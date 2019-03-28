Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку

Сегодня, 15:21

Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное

Фото: Нацполиция
В Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc9/909/5c9cc9909d010.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc9/909/5c9cc9909d010.jpeg Происшествия Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное

В селе Бурты Кагарлыкского района произошло жестокое убийство пожилой женщины, сообщает в четверг, 28 марта, пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Окровавленное тело 77-летней жительницы села на веранде собственного дома обнаружила соседка и позвонила в полицию. По указанному адресу сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции Кагарлыкского отделения полиции. Во время осмотра места происшествия в одной из комнат полицейские обнаружили в доме мужчину под хмельком, который с пистолетом в руках набросился на правоохранителей", – говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 51-летний местный житель, который, как выяснилось, причастен к совершению убийства женщины. Злоумышленник задержан.

По данным полиции, мужчина приготовился к убийству заранее – пришел к пенсионерке домой с ножом и пистолетом. Он хотел отомстить женщине за сахар, который, по его мнению, она задолжала жителям села.

Как только пенсионерка открыла входную дверь, мужчина сразу нанес ей удары ножом в область сердца. Затем накрыл тело простыней и остался в ее доме распивать водку. Мертвое тело хозяйки дома пролежало почти сутки, пока не пришла соседка, которая услышала запах газа.

На месте убийства обнаружили и изъяли нож, газовый пистолет и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производств, мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.


Также мы писали, что в Соломенском районе Киева убили молодого парня. Как сообщала пресс-служба столичного главка Нацполиции, в квартире по улице Выборгской в ​​ванной комнате мужчина обнаружил мертвым своего пасынка и вызвал правоохранителей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег криминал, убийство, пенсионерка, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Решил конфликт с помощью топора: в Житомирской области мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Сегодня, 13:34

Ссора во время застолья в Житомирской области закончилась убийством

Перестрелка в Княжичах: ГПУ отправила на утверждение обвинительный акт

Сегодня, 11:30

Действия всех пяти подозреваемых квалифицированы по статье о превышении власти

В Запорожье обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти

Вчера, 16:22

В совершении убийства подозревают вдову погибшего

Исчезновение 17-летней Дианы Хриненко: найден человеческий скелет и вещи девушки

Вчера, 14:58

Девушка пошла в центр села на празднование Дня независимости и не вернулась

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Мария Порошина обручилась со своим избранником

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали