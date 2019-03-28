В Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку

Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное

Фото: Нацполиция

В Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc9/909/5c9cc9909d010.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc9/909/5c9cc9909d010.jpeg 2019-03-28T15:21:00+02:00 Происшествия Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное

В селе Бурты Кагарлыкского района произошло жестокое убийство пожилой женщины, сообщает в четверг, 28 марта, пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Окровавленное тело 77-летней жительницы села на веранде собственного дома обнаружила соседка и позвонила в полицию. По указанному адресу сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции Кагарлыкского отделения полиции. Во время осмотра места происшествия в одной из комнат полицейские обнаружили в доме мужчину под хмельком, который с пистолетом в руках набросился на правоохранителей", – говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 51-летний местный житель, который, как выяснилось, причастен к совершению убийства женщины. Злоумышленник задержан.

По данным полиции, мужчина приготовился к убийству заранее – пришел к пенсионерке домой с ножом и пистолетом. Он хотел отомстить женщине за сахар, который, по его мнению, она задолжала жителям села.

Как только пенсионерка открыла входную дверь, мужчина сразу нанес ей удары ножом в область сердца. Затем накрыл тело простыней и остался в ее доме распивать водку. Мертвое тело хозяйки дома пролежало почти сутки, пока не пришла соседка, которая услышала запах газа.

На месте убийства обнаружили и изъяли нож, газовый пистолет и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производств, мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.

Также мы писали, что в Соломенском районе Киева убили молодого парня. Как сообщала пресс-служба столичного главка Нацполиции, в квартире по улице Выборгской в ​​ванной комнате мужчина обнаружил мертвым своего пасынка и вызвал правоохранителей.

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