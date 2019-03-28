В Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку
Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное
В селе Бурты Кагарлыкского района произошло жестокое убийство пожилой женщины, сообщает в четверг, 28 марта, пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Окровавленное тело 77-летней жительницы села на веранде собственного дома обнаружила соседка и позвонила в полицию. По указанному адресу сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции Кагарлыкского отделения полиции. Во время осмотра места происшествия в одной из комнат полицейские обнаружили в доме мужчину под хмельком, который с пистолетом в руках набросился на правоохранителей", – говорится в сообщении.
Нападавшим оказался 51-летний местный житель, который, как выяснилось, причастен к совершению убийства женщины. Злоумышленник задержан.
По данным полиции, мужчина приготовился к убийству заранее – пришел к пенсионерке домой с ножом и пистолетом. Он хотел отомстить женщине за сахар, который, по его мнению, она задолжала жителям села.
Как только пенсионерка открыла входную дверь, мужчина сразу нанес ей удары ножом в область сердца. Затем накрыл тело простыней и остался в ее доме распивать водку. Мертвое тело хозяйки дома пролежало почти сутки, пока не пришла соседка, которая услышала запах газа.
На месте убийства обнаружили и изъяли нож, газовый пистолет и другие вещественные доказательства.
Открыто уголовное производств, мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.
Также мы писали, что в Соломенском районе Киева убили молодого парня. Как сообщала пресс-служба столичного главка Нацполиции, в квартире по улице Выборгской в ванной комнате мужчина обнаружил мертвым своего пасынка и вызвал правоохранителей.
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