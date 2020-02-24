Не поделили дорогу: в Киеве жестко подрались водитель и велосипедист (видео)

В Киеве полицейские, которые направлялись на вызов, заметили на бульваре Леси Украинки драку. Остановившись, чтобы разнять участников, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Daewoo и велосипедист не поделили полосу для движения, из-за чего у них и возник конфликт на дороге, сообщает Патрульная служба.
После того, как полицейские разняли и успокоили обоих мужчин, те от помощи медиков и полиции отказались. Претензий друг к другу они также не имели и не захотели писать заявление.
"Недоразумение на дороге случаются каждый день, но не стоит решать их с помощью физической силы. Соблюдайте правила дорожного движения и всегда старайтесь сохранять спокойствие в любой дорожной обстановке", – призывают правоохранители.
Напомним, в Киеве на Никольской слободке утром во вторник, 14 января, произошла массовая драка возле строительной площадки между активистами и охранниками застройки. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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