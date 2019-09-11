В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видео

Инцидент произошел в Пуще-Водице, когда там сносили беседки для пикников

Видео: Киев Оперативный

В Облонском районе столицы в среду, 11 сентября, произошел конфликт полиции с местными жителями. В Пуще-Водице на берегу озера проводился демонтаж беседок для пикников.

"Собственники беседок были недовольны такими решением и демонтажем и попытались помешать сносить беседки. Люди, которые проводили демонтаж, вызвали полицию", – рассказали в патрульной полиции Киева.

Там пока не могут сказать, кто именно проводил демонтаж. Но судя по видео в социальных сетях, во время конфликта пострадали люди.

"На место выезжали сотрудники ТОР – тактико-оперативного реагирования. Как раз они работают на улицах города, обеспечивая безопасность граждан. Сейчас мы выясняем подробности конфликта. Есть ли пострадавшие во время потасовки среди полицейских и гражданских, пока неизвестно", – сообщили нам в патрульной полиции Киева.

Вероятно, что причиной конфликта стал "передел" между старыми и новыми хозяевами.

Напомним, недавно в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту № 555, произошла драка между пассажирками. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место. Отметим, что маршрутный автобус № 555 выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, не так давно в Кривом Роге полицейские задержали дебоширов, которые на общественной остановке устроили драку со стрельбой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама