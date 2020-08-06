Не явился на суд: в Киеве разыскивают парня, подозреваемого в изнасиловании (фото)

Уроженцу Донбасса уже объявили подозрение, однако он не явился на суд по избранию меры пресечения

Столичная полиция сообщила о розыске парня, который подозревается в изнасиловании девушки. При этом ему объявили подозрение, однако он не явился на заседание суда по избранию меры пресечения.

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Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, в начале августа к правоохранителям обратилась 25-летняя девушка и сообщила, что ее изнасиловал неизвестный парень на улице Сретенской.

"Потерпевшая ждала такси, как вдруг к ней подбежал неизвестный и ударил. Затем затащил ее в подвальное помещение заброшенного здания, где изнасиловал, а затем скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по части первой статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого установили. Им оказался 24-летний уроженец Донецкой области. Ему сообщили о подозрении, но он не пришел на судебное заседание для избрания меры пресечения.

Полиция сообщила приметы парня и опубликовала его фото. Рост подозреваемого 175 см, у него худощавое телосложение, длинные светлые волосы. На лбу у него татуировка из двух точек.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве В тренде В Киеве ограничили въезд фур: названа причина

При наличии информации о его местонахождении просят сообщать по телефону (063) 482-73-00 или по спецлинии 102.

Напомним, в Киеве мужчина, изнасиловавший и ограбивший 19-летнюю девушку, приговорен Святошинским районным судом к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

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