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В Киеве мужчина, изнасиловавший ученицу гимназии, получил девять лет тюрьмы

12 декабря, 14:47

Помимо изнасилования 46-летний мужчина отнял у девушки золотые украшения

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве мужчина, изнасиловавший и ограбивший 19-летнюю девушку, приговорен Святошинским районным судом к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В октябре текущего года 46-летний обвиняемый, находясь на территории одной из столичных гимназий, совершил нападение на 19-летнюю девушку. Угрожая физической расправой, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, после чего отобрал у нее золотые украшения", – говорится в сообщении.

Через неделю он совершил разбойное нападение на еще одну женщину, однако его задержали. Мужчина уже ранее был судим.

Ранее в Киеве задержали 19-летнего парня, который подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы и вымогательстве у нее денег.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу.

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Киев разбой насилие

Источник: Сегодня

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