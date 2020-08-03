Новая волна минирований в Киеве: копы проверяют розовый чемодан и машину

В Оболонском районе столицы в понедельник, 3 августа, обнаружили брошенный чемодан розового цвета. Подозрительный багаж прохожие заметили на улице Тимошенко, 7. Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Оболонского района, территорию, где был обнаружен чемодан, оцепили правоохранители.

"Сейчас мы ждем прибытия на место находки взрывотехников. Они должны проверить содержимое чемодана и определить, представляет ли он опасность для людей", – пояснили нам в полиции Оболонского района.

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По словам свидетелей, они видели, как чемодан розового цвета куда-то тащили бездомные. Возможно, они просто выбросили его как ненужную вещь на улице.

Кроме того, на улице Старокиевской, как сообщается в паблике "Киев Оперативный", перекрыто движение из-за сообщения о минировании автомобиля. На месте также ждут взрывотехников.

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Напомним, что 3 августа в центре Киева гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в бизнес-центре "Леонардо", заявив, что в его рюкзаке находится бомба. Мужчина потребовал присутствия журналистов, однако дальнейшие его требования не были ясны, так как он назвался "святым духом". На данный момент Каримов обезврежен, ему инкриминируют статью о теракте.

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