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Захват банка в киевском бизнес-центре: что инкриминируют террористу

3 августа, 15:44

Наталья Руда Наталья Руда

Уголовное производство расследуется по статье 258 УК Украины

Захват отделения банка в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева расследуется по статье о теракте.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту террористического акта в Киеве (ст. 258 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, что наказание по данной статье – лишение свободы от пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Как сообщалось ранее, 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов зашел в отделение банка в центре столицы и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Он потребовал присутствия журналистов и 40 тысяч гривен. Мужчину задержали, в результате ЧП никто не пострадал.

Все подробности захвата банка и обезвреживания Каримова читайте в онлайне "Сегодня".

Также смотрите, как освобождали заложников в Луцке:

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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