Захват банка в Киеве: террорист назвался "святым духом, чтобы изменить мир"

Мужчина считает, что миром должен управлять "общемировой святой дух", которым он и решил якобы стать

Сухроб Каримов, захвативший 3 августа отделение банка в БЦ "Леонардо", заявил журналистам, что является резидентом Украины и живет в стране около пяти лет.

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При этом он представился "святым духом" и считает, что Украиной и миром должен управлять "общемировой святой дух", которым он и решил якобы стать.

На вопрос журналистов, что у него случилось в жизни, Каримов задал встречный вопрос: "А вас все устраивает в этой жизни?"

"Да все не так, ребята. Украина – это свободная страна, свободное государство, как, в принципе, и все остальные страны мира. <...> К народу относятся как к скоту. Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить.<...> Бог один для всех. Религия – это инструмент управления и манипуляции человеком. Национальность – не меньше того", – сказал Каримов перед задержанием.

По его словам, всех политиков, прокуроров и судей надо арестовать, а он "вводит военное положение" и "отдает приказы всем маршалам и генералам планеты Земля".

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Также он заявил, что журналистов убивают за честную работу, как это произошло с Павлом Шереметом.

Напомним, мужчина зашел в банк около полудня 3 августа и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Сотрудники банка покинули отделение, в заложниках у осталась женщина. На данный момент Каримова задержали.

Видео: 112 Украина

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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