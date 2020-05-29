Новое видео перестрелки в Броварах: парень убегает и падает после ранения

Во время сегодняшней перестрелки в Броварах (Киевская область) некоторые получили повреждения. Так журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале опубликовал видео, как один из парней получил ранение.
На видео слышны частые выстрелы и видно, как один из парней пытается убежать от стрелков, но, получив ранение, падает на землю и громко кричит. После этого он попытался подняться, но прошел метр и снова упал. Судя по всему, он получил ранение в ногу, потому что прыгал на одной ноге.
Как сообщали новости "Сегодня", сегодня рано утром в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Десятки молодых людей примерно в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток. На видео можно увидеть саму перестрелку, а потом ее участники покидают место инцидента, когда туда подъехала полиция. В результате правоохранители задержали десять человек с оружием.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото задержанных. По его словам, изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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