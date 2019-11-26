/ Фото: Нацполиция

В Киеве полицейские задержали дуэт мошенников, которые пытались выманить у женщины полтора миллиона евро, обещая ей за эти деньги мандат народного депутата Украины.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции, женщина усомнилась в правдивости намерений мужчин и обратилась к стражам порядка. Было открыто уголовное производство по статье "мошенничество".

"Сотрудники следственного управления полиции Киева вместе с представителями Службы безопасности Украины и под руководством Генпрокуратуры разоблачили двоих мужчин, которые пытались завладеть полутора миллионами евро. В такую сумму фигуранты оценили свои "услуги" по решению вопроса в получении мандата народного депутата", – говорится в сообщении.

По словам начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максима Асланова, передача первого "транша" денег должна была произойти при встрече с "клиенткой" в районе станции метро "Черниговская".

Однако получить в свое распоряжение 750 тысяч евро подельники не успели – их, вместе с вещественными доказательствами, остановили полицейские.

"Фигурантов задержали. Они – жители столицы, 1973 и 1951 годов рождения, ранее судимые за разные преступления. Последнего месяц назад мы задерживали за совершение аналогичного преступления. То есть, мужчина, создав представление о наличии у него связей с во властных структурах, мужчина за 150 тысяч долларов обещал помочь в назначении на пост главы одной из районных администраций", – отметил полицейский.

Он добавил также, что суд избрал злоумышленники меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 154 тысячи гривен, которые он заплатил и оказался на воле.

Выйдя на волю, "мужчина вернулся к преступной деятельности: вместе со знакомым предложил свои "услуги" женщине, которая принимала участие в конкурсе на получение должности на государственной службе".

По данным следствия, за полтора миллиона евро мужчина предложил "решить вопрос" с получением женщиной мандата депутата Верховной Рады.

"Задержанные дают полицейским объяснения, готовятся материалы про объявления им подозрения и избрания меры пресечения", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить иностранцев-мошенников, которые обманывали и грабили пенсионеров.

Также известно, что столичная прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, который мошенническим путем завладел квартирой умершей киевлянки на улице Ивана Франко в Киеве.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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