Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Обвиняют по шести статьям: в Киеве задержали опасного преступника

16 февраля, 16:58

Мужчина шесть лет скрывался от правоохранителей

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители в Киеве задержали лидера преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

Запорожские правоохранители объявили его в международный розыск еще шесть лет назад. Все это время он скрывался от органов следствия.

"Мужчина, 1975 г.р., подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", – говорится в сообщении.

Реклама

12 января 2018 суд Запорожья избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь его доставят для проведения следственных действий в город Запорожье.

В тренде
В Киеве растет число заболевших гриппом: на карантин закрыли почти три сотни школ
Фото: Смирнов Владимир

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее правоохранители задержали преступную группировку во Львовской области, которая "специализировалась" на разбойных нападениях, квартирных и офисных кражах. Чтобы уничтожить следы преступления, подозреваемые сожгли эти автомобили. Транспортные средства обнаружили посреди поля за Львовом.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев Запорожье задержание вымогатели преступная группа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результаты
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результатыПроисшествия
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причину
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...