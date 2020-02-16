Обвиняют по шести статьям: в Киеве задержали опасного преступника

Мужчина шесть лет скрывался от правоохранителей

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители в Киеве задержали лидера преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

Запорожские правоохранители объявили его в международный розыск еще шесть лет назад. Все это время он скрывался от органов следствия.

"Мужчина, 1975 г.р., подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", – говорится в сообщении.

Реклама

12 января 2018 суд Запорожья избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь его доставят для проведения следственных действий в город Запорожье.

В тренде В Киеве растет число заболевших гриппом: на карантин закрыли почти три сотни школ

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее правоохранители задержали преступную группировку во Львовской области, которая "специализировалась" на разбойных нападениях, квартирных и офисных кражах. Чтобы уничтожить следы преступления, подозреваемые сожгли эти автомобили. Транспортные средства обнаружили посреди поля за Львовом.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама