Обвиняют по шести статьям: в Киеве задержали опасного преступника

Правоохранители в Киеве задержали лидера преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.
Запорожские правоохранители объявили его в международный розыск еще шесть лет назад. Все это время он скрывался от органов следствия.
"Мужчина, 1975 г.р., подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", – говорится в сообщении.
12 января 2018 суд Запорожья избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь его доставят для проведения следственных действий в город Запорожье.
Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее правоохранители задержали преступную группировку во Львовской области, которая "специализировалась" на разбойных нападениях, квартирных и офисных кражах. Чтобы уничтожить следы преступления, подозреваемые сожгли эти автомобили. Транспортные средства обнаружили посреди поля за Львовом.
Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк