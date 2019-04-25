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Бывший разведчик Нацгвардии возглавлял банду вымогателей – СБУ

Сегодня, 03:59

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 5 тысяч долларов у жительницы Запорожья

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Запорожье деятельность группировки вымогателей, который возглавлял бывший инструктор-разведчик одной из воинских частей Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 24 апреля.

Отмечается, что в состав банды также входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители областного центра.

"Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники требовали с граждан деньги за "разрешения инцидента". В случае отказа бандиты угрожали потерпевшим физической расправой и уничтожением имущества", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 5 тысяч долларов у жительницы Запорожья. Организатора и одного из активных участников группировки правоохранители задержали при получении оговоренной суммы.

Фото: СБУ

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по статье о вымогательстве (ч.2 ст.189 УК Украины) решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Между тем, пяти иностранцам, которые на овощебазе на улице Каховской в Киеве вымогали деньги у предпринимателя и ранили его из травматического оружия, объявили подозрение.

Смотрите подробности задержания рэкетиров в сюжете:


Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.

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Тег СБУ, Запорожье, банда, разведчик, вымогательство, нацгвардия

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