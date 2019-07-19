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Обыски в горсовете Борисполя: чиновников подозревают в организации схемы "откатов"

19 июля, 15:56

Схема по вымогательству и получению неправомерной выгоды в качестве "откатов" была организована в сфере ЖКХ

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции Киевской области.

Правоохранители разоблачили преступную схему отмывания денег высокопоставленными чиновниками Борисполя, которые получили 60 тысяч гривен за заключение договоров в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Установлено, что в 2018 году первый заместитель Бориспольского городского головы Киевской области вступил в преступный сговор с начальником Главного управления ЖКХ городского совета, и директором коммунального предприятия "Производственное управление коммунального хозяйства". Они организовали преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды в качестве "откатов" за заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в сфере ЖКХ за бюджетные средства", – говорится в сообщении. 

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В течение прошлого года задержанные привлекли к своей преступной схеме ряд физических лиц – предпринимателей.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Два дня назад в Святошинский районный суд Киева было направлено семь ходатайств о проведении обысков в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 "Получение взятки" Уголовного кодекса Украины. Шесть ходатайств были удовлетворены. Обыски провели в пятницу, 19 июля, в домах и служебных кабинетах чиновников.

Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток

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Тег Борисполь, задержание, коррупционер

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