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Ocean Plaza затопило: труба, которую прорвало, не была аварийной

13 января, 23:40

Александр Марущак

Магистраль проходила испытания в летний период

Фото: Евгений Опанасенко

Фото: Евгений Опанасенко

Возле Ocean Plaza прорвало магистральный трубопровод и мощные потоки воды потекли в сторону торгового центра.

Об этом "Сегодня" сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".

"Был большой поток кипятка, который пошел в сторону Ocean Plaza под землей и попал на нижний этаж торгового центра. Вода также понеслась и по поверхности. Огромная промоина есть и возле Ocean Plaza. Наши ремонтные бригады уже приступили к раскопкам на месте прорыва. Магистральный трубопровод был проложен тут с 1987 года. На данный момент вода откачана", – говорится в сообщении.

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Видео: facebook.shuban.m

"Сотрудники ГСЧС достают из промоины маршрутку, которая застряла как раз на месте прорыва", – добавляют в КП "Киевтеплоэнерго".

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Коммунальщики заявили, что магистраль проходила испытания в летний период и она не была аварийной.

Напомним, что ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы пострадало 9 человек.

Смотрите также онлайн-трансляцию с места происшествия.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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Киев маршрутка потоп трубопровод затопило труба оушен плаза прорыв трубы

Источник: Сегодня

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