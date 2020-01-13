Ocean Plaza затопило: труба, которую прорвало, не была аварийной

Возле Ocean Plaza прорвало магистральный трубопровод и мощные потоки воды потекли в сторону торгового центра.
Об этом "Сегодня" сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".
"Был большой поток кипятка, который пошел в сторону Ocean Plaza под землей и попал на нижний этаж торгового центра. Вода также понеслась и по поверхности. Огромная промоина есть и возле Ocean Plaza. Наши ремонтные бригады уже приступили к раскопкам на месте прорыва. Магистральный трубопровод был проложен тут с 1987 года. На данный момент вода откачана", – говорится в сообщении.
"Сотрудники ГСЧС достают из промоины маршрутку, которая застряла как раз на месте прорыва", – добавляют в КП "Киевтеплоэнерго".
Коммунальщики заявили, что магистраль проходила испытания в летний период и она не была аварийной.
Напомним, что ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы пострадало 9 человек.
Смотрите также онлайн-трансляцию с места происшествия.
Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме.
Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы
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