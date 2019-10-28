Ограбил строительный супермаркет: в Киеве задержали вора-рецидивиста

На Оболони в Киеве полицейские задержали мужчину, который дважды за день ограбил строительный магазин.

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел в супермаркете на улице Полярная. Сначала сотрудники магазина заметили, как мужчина долго ходил между торговых рядов и загружал товары в тележку, но вышел из магазина он без каких-либо покупок. Охранники проследили за ним по камерам видеонаблюдения и увидели, как покупатель вышел в другое торговое помещение на улице. Он перебросил товары через забор и сбежал.

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Когда на место приехали копы, видеозаписи с камер наблюдения снова пересмотрели. Как выяснилось, утром этого же дня мужчина также вынес из супермаркета товары. Полицейские быстро установили личность злоумышленника и задержали его неподалеку магазина с поличным – он забирал из тайника украденный товар.

Отметим, что украденные утром товары мужчина продал на рынке, и поэтому решил повторить свой "удачный" шопинг. Первый раз злоумышленник нанес ущерб магазина на сумму 14 200 гривен. Во время второго визита в магазин мужчина украл товара на 8700 гривен. Сейчас и так ранее судимому 33-летнему киевлянину грозит до пяти лет лишения свободы.

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Кроме того, не так давно в Киеве наряд полиции охраны задержал мужчину за разбойное нападение на женщину возле станции метро "Шулявская".

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