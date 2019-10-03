В Киеве возле станции метро мужчина с ножом напал на женщину и ограбил

Мужчина возле "Шулявской" подошел с ножом к женщине, вырвал у нее из рук сумку и убежал

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве наряд полиции охраны задержал мужчину за разбойное нападение на женщину возле станции метро "Шулявская". Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Поздно ночью по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что возле станции метро "Шулявская" мужчина совершил разбойное нападение. Женщина рассказала полицейским: когда она возвращалась домой, к ней подошел мужчина с ножом, вырвал из рук сумочку и убежал. Вскоре на проспекте Победы во время отработки территории полицейские заметили молодого человека, похожего по приметам, которые предоставила потерпевшая", - говорится в сообщении.

Мужчина увидел автомобиль полицейских, бросил сумку заявительницы в кусты и начал убегать. Правоохранители оперативно задержали мужчину и доставили его в управление полиции. Задержанный – житель города Кропивницкий, 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и ограблений.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен.

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