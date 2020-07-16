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Ограбили мужчину и сняли с него обувь: в Киеве будут судить двух курсантов академии МВД

16 июля, 09:22

Наталья Руда Наталья Руда

Парням грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Киеве будут судить двух курсантов Национальной академии внутренних дел Украины, которые в состоянии алкогольного опьянения напали на мужчину и ограбили его.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в конце ноября прошлого года нетрезвые курсанты 4-го курса НАВД с помощью стамески похищали эмблемы автомобилей, припаркованные возле места их проживания. В это время они заметили на улице мужчину и решили на него напасть. Угрожая стамеской, 20-летние курсанты отобрали у пострадавшего беспроводные наушники Apple Airpods и электронные сигареты.

"После этого нападавшие приказали мужчине снять обувь, однако последний, воспользовавшись моментом, скрылся с места происшествия и совершил вызов на линию "102". Курсантов задержали по горячим следам", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Действия парней, которые сейчас отчислены из учебного заведения, квалифицированы по ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее в Киеве курсанты Национальной академии внутренних дел утихомирили дебоширов, которые приставали к прохожим в Печерском районе.

Также новости "Сегодня" писали, что курсант Харьковского института танковых войск в драке получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, но в медицинской части вуза надлежащей помощи ему не предоставили и попытались скрыть происшествие. Из-за этого парень теперь оглох на одно ухо и частично потерял подвижность мышц лица.

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Киев ограбление курсанты

Источник: Сегодня

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