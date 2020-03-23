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Ограбление бизнесмена на 3 млн гривен в Киеве: разбойников отправили под арест

23 марта, 15:32

Наталья Руда

Предпринимателя подстерегли возле банка на ул. Мечникова

Суд избрал меру пресечения пятерым разбойникам, которые 20 марта напали на предпринимателя и под угрозой оружия отобрали у него 2,8 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Злоумышленники подстерегли потерпевшего возле банка на ул. Мечникова в центре Киева. Угрожая пистолетом и ножом, нападавшие завладели сумкой предпринимателя, в которой находились указанные средства", – говорится в сообщении.

После ограбления нападавшие, как писали новости "Сегодня", пытались сбежать. При этом на выезде с места преступления стояла машина их сообщника, который, создавая аварийную ситуацию, должен был отсечь автомобили преследования.

"Еще один участник преступной группы на расстоянии 300 метров проводил окружающую разведку на предмет возможной засады. Несмотря на то, что во время бегства злоумышленники применяли средства конспирации и изменили машины, правоохранителям удалось их заблокировать на территории Днепровского района Киева", - уточнили в прокуратуре.

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Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

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При задержании преступники оказали сопротивление и при попытке убежать протаранили автомобиль копов. По результатам спецоперации пятерых участников задержали. Нападающими оказались четверо граждан Грузии и гражданин Украины. В ходе обыска одной из иномарок, на которой они передвигались, изъяли пистолет, номерные знаки от других машин, а также значительную сумму денег.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Глевахе под Киевом на минувших выходных двое мужчин рано утром украли из супермаркета "Фора" платежный терминал.

Также сообщалось, что полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

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Киев ограбление задержание

Источник: Сегодня

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