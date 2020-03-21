В Киеве поймали вооруженную банду, похитившую у мужчины 3 миллиона гривен: фото и видео

Полиция Киева поймала группу иностранцев, которые под угрозой оружия совершили разбойное нападение и отобрали у потерпевшего 3 миллиона гривен. Во время проведения спецоперации по задержанию, злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и повредили служебный автомобиль, сообщает ГУ НП столицы.

Преступление произошло на улице Мечникова в Печерском районе столицы. По словам заявителя, неизвестные, угрожая пистолетом и ножом, разбили передние окна его легковушки и завладели сумкой, в которой находилось около трех миллионов гривен, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле.

"Полиция задержала группу иностранцев-гастролеров из другого государства, совершившие разбойное нападение и пытались убежать. Фигуранты напали на предпринимателя, который занимался обменом валюты и под угрозой огнестрельного оружия отобрали у него деньги. В ходе проведения полицейской операции, а также благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасная столица", мы установили машину, на которой передвигались подозреваемые. А уже через полчаса бойцами спецподразделения КОРД они были задержаны на территории Днепровского района столицы. Злоумышленники сопротивлялись и во время побега протаранили автомобиль полицейских", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

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Всех участников преступной группы задержали. Сейчас с ними работают следователи. Подозреваемые – уроженцы другого государства, двое из них – 1978 года, остальные – 1994, 1976, 1981 В ходе обыска иномарки, на которой передвигались нападавшие, полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет, номерные знаки от других машин, а также значительную сумму денег.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас собираются доказательства для вручения злоумышленникам подозрения и подготовкой ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Ранее столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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