Ограбление в столичном обменнике: кассир отобрал у клиентки 26 тысяч долларов

Мужчина попытался сбежать с сумкой, в которой лежала крупная сумма

В Киеве кассир принял от клиентки 26 тысяч долларов на обмен, но вместо того, чтобы выдать наличные гривны, бросился убегать. "Сегодня" узнали подробности детективной истории.

Инцидент произошел на улице Ревуцкого: девушка отдала кассиру деньги, и тот сразу исчез. Женщина бросилась к дверям, но те не открывались – были заблокированы магнитным замком.

Тем временем, кассир выбежал на улицу и бросился бежать. Девушка стала кричать сквозь окошко "ловите его", и прохожие, на ее счастье, откликнулись.

Беглеца скрутили и удерживали до приезда полиции. Этот момент снял очевидец из дома напротив. На кадрах видно, как задержанного передают стражам порядка, и они сажают его в машину.

Как выяснилось, в обменнике мужчина работал всего несколько дней – пришел по объявлению в интернете. Сейчас полицейские изучают его паспортные данные и выясняют, правдивую ли информацию он предоставил, устраиваясь на работу.

Также следователи пытаются узнать, планировал ли он свое преступление загодя, или мысль об ограблении пришла внезапно. А вот украденные деньги исчезли, поскольку грабитель, оказывается, имел сообщника, которому успел передать сумку.

Ранее сообщалось, что в марте 2019 года украинцы приобрели у финансовых учреждений рекордную сумму иностранной валюты – 1,14 млрд долларов в эквиваленте.

В НБУ также сообщали, что в январе-марте 2019 года 23 раза предоставляли сотрудникам правоохранительных органов доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

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