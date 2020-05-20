Острые и ядовитые: какие опасные предметы пытались пронести в суды Киева (фото)

Сотрудники Службы судебной охраны только за одни сутки не допустили пронос в судебные учреждения Киева и области 15 запрещенных предметов, сообщили в ведомстве.

Опасные предметы были обнаружены судебными охранниками во время поверхностной проверки у посетителей Днепровского, Оболонского, Деснянского районных судов города Киева и Броварского, Ирпенского, Ивановской районных судов Киевской области.

Среди запрещенных предметов – ножи, газовые баллончики и пневматический пистолет. А в Бородянском районном суде Киевской области посетитель пытался зайти в здание с дротиками для игры в дартс. Все эти запрещенные к проносу предметы были помещены в камеры хранения и возвращены владельцам после завершения судебных слушаний.

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В целом, с начала 2020 года сотрудники Службы судебной охраны не позволили проноса в учреждения системы правосудия более 13 тысяч запрещенных предметов.

Отметим, в суды запрещается пропускать лиц с боеприпасами, огнестрельным, газовым оружием и устройствами для отстрела патронов с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, баллончиками, снаряженными веществом слезоточивого ( слезоточивого или раздражающего) действия, наркотическими, легковоспламеняющимися, взрывоопасными, радиоактивными и ядовитыми веществами, с колюще-режущими предметами.

Также в суд не пустят с животными. Отметим, на днях в Киевской области в судебное учреждение не пустили женщину с фреткой.

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