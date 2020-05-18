Под Киевом женщину не пустили в суд из-за хорька (фото)

В Киевской области гражданка пыталась пронести в суд декоративного хорька. Однако охранники не пропустили в здание владелицу с животным, рассказали в Службе судебной охраны города и Киевской области.
Учитывая, что специальных клеток для домашних животных у входа в судебное учреждение не предусмотрено, женщине было предложено оставить дома своего любимца и прийти в суд уже без него.
Фото: Служба судебной охраны города и Киевской области
В судебной охране призвали граждан оставлять дома домашних животных и не пытаться заходить с ними в органы и учреждения системы правосудия.
"Согласно утвержденным правилам пропуска лиц в здания судов, органов и учреждений системы правосудия, запрещается проходить в здания с животными, кроме сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии Украины со служебными собаками", – отметили в ведомстве.
Фото: Служба судебной охраны города и Киевской области
Напомним, недавно хорек по кличке Федя в компании сотрудников Киевского зоопарка проведал старожила и знаменитость – гориллу Тони. По словам очевидцев, встреча выдалась очень интересной для обоих животных: Федя пытался обнюхать Тони через стекло, а Тони внимательно следил за ним, пытаясь погладить через окно вольера.
А в Харькове корреспонденты "Сегодня" нашли особенного доктора. Он знает, как линяет питон, крепкий ли клюв у попугая и правильный ли прикус у хорька. Пациенты этого врача — экзотические животные. С перьями ли, с шерстью или с чешуей — его не боятся и охотно идут на руки.
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