Содержимое штанов на 30 тысяч долларов и ложная беременность: ТОП самых громких попыток контрабанды

Соцсети еще не забыли контрабандного кота Виктора, но у них уже появился новый повод для шума

Полные штаны iPhone обнаружили у украинца, который пытался контрабандой провезти телефоны через границу. Однако планам помешали бдительные таможенники. Их опытный глаз видит ловкачей издалека. ТОП самых резонансных случаев контрабанды за последнее время собрали новости "Сегодня".

Украинец, летевший из Дубая, пытался провезти в штанах партию новеньких айфонов. Спрятал их под одеждой и закрепил ремнем. Однако пограничники разоблачили нарушителя и изъяли 26 контрабандных телефонов. Содержание брюк пассажира оценили в 30тысяч долларов.

Чтобы не платить 60 долларов за излишнюю единицу ручной клади, путешественница Ребекка в аэропорту Сиднея сделали вид, что беременна. Для этого самостоятельно смастерила бандаж: из вещей, которые влезали к сумочке, сделала живот, а ноутбук прикрепила на спину. Однако авиакомпания изобретательницу разоблачила.

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Русский летел во Владивосток через московское Шереметьево со своим котом Виктором. Однако, домашнего любимца не пустили на борт за лишнего веса – 10 килограммов против разрешенных восьми. Сотрудники авиакомпании предложили сдать хвостатого в багаж. Но там животное могло погибнуть. Поэтому владелец пошел на хитрость: нашел коту менее толстую дублершу. Предъявил ее работникам аэропорта, получил посадочные талоны, а потом сделал подмену.

Харьковские пограничники разоблачили мужчину, который пытался вывезти миллион незадекларированных российских рублей, которые умудрился спрятать под стелькой обуви. Вел себя взволнованно, поэтому военнослужащие заподозрили, что гражданин что-то скрывает.

Также новости "Сегодня" писали о том, как рекордное количество контрабандных сигарет обнаружили пограничники в Черновицкой области. Самую дорогую за последние пять лет контрабанду сигарет пытались провезти в рулонах бумаги.

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