Освобожденный по "закону Савченко" убийца двухлетнего мальчика может снова попасть за решетку

Мать убитого мальчика переживает за свою жизнь и жизнь старшей дочери

Он признался в убийстве приемного двухлетнего сына. Потом отказался от показаний, впрочем приговор получил – 10 лет за решеткой. Но уже через три с половиной – его выпускают на свободу. История убийства мальчика отчимом набирает новые обороты. Александр Балакерев вышел на свободу по так называемому "закону Савченко", о чем прокуратуре не сообщили, и теперь правоохранители пытаются Балакерева упрятать за решетку снова.

На суд мать убитого Димы приходит вместе с биологическим отцом мальчика. Кристина заметно волнуется. Говорит до сих пор не оправилась от потери сына. Переживает за свою жизнь и жизнь старшей дочери. Говорит, угрозы получала через соцсети.

"Писал он о том, что бы я меньше свой рот открывала на суде, если я хочу жить", – рассказывает Кристина Дьяченко, мать убитого мальчика.

Уверена, что угрожал ей убийца сына. Александр Балакерев в СИЗО отсидел три с половиной года из 10 назначенных судом. Поднимал ли сожитель ранее руку на ее детей – Кристина сегодня вспоминать не хочет.

Тогда следствие доказало, что отчим несколько раз ударил двухлетнего Диму, потому что тот капризничал. А из СИЗО Александра Балакерева отпустили по так называемому "закону Савченко" и за то, что, мол, стал на путь исправления. Как только Балакерев оказался на свободе – участники АТО, которые следят за этим громким судебным процессом, взяли под охрану старшую сестру погибшего мальчика.

"Мать сказала, что когда девушка узнала, что этого негодяя выпустили, то конечно она была очень напугана. Ребенок постоянно находится под охраной", – говорит Павел Тука, ветеран АТО.

Пытались военные пообщаться и с самим Балакеревым, но тот всячески избегает встречи. Живет с родителями.

Мать осужденного не хочет открывать дверь, потому что напугана. Говорит, когда суд отпустил Александра из СИЗО – окна в квартире разбил с друзьями биологический отец погибшего мальчика. Сына, уверяет, дома нет. Его вину отрицает и напоминает выводы экспертизы, о том, что травмы Дима получил за неделю до смерти. Это подтвердила и мать погибшего.

"В первых показаниях она говорила, и девочка ее подтверждала, что ребенок попал под машину. Она этот факт скрыла, ребенка к врачу не повела", – говорит Вера Балакерева, мать Александра.

Как рассказала Вера Семеновна, у ее сына до встречи с Кристиной серьезных отношений не было. Работал экономистом в Министерстве внутренних дел. Часто бывал в командировках.

Мать погибшего мальчика Кристина Дьяченко прожила с обвиняемым Александром Балакеревим в доме, где произошла трагедия, несколько месяцев, соседи ничего плохого о семье сказать не могут.

Позже квартиру, где произошла трагедия, семья Балакаревих продала.

"Я надеюсь, что восторжествует хоть какая то справедливость минимальная, что вернут обратно на рассмотрение, что хотя бы вернут тот первоначальный срок в 10 лет", – говорит Кристина Дьяченко, мать убитого мальчика.

Вернут ли Балакерева за решетку – суд начнет решать в следующем месяце.

Напомним, в Винницкой области отца и его сожительницу подозревают в издевательствах над ребенком. В полиции говорят, главная подозреваемая – именно мачеха. Но уголовное производство по статье пытки открыли против обоих взрослых.

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