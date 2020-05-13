Освящение автомобиля в Киеве закончилось стрельбой: ранен мужчина

У храма произошла словесная перепалка, за которой последовала стрельба

В полиции Киева рассказали подробности стрельбы, которая произошла сегодня днем, 13 мая, возле храма на улице Мостицкой в Подольском районе Киева. В результате стрельбы ранение головы получил 47-летний мужчина.

Инцидент произошел сегодня днем возле храма на улице Мостицкой.

"47-летний мужчина получил огнестрельное ранение мягких тканей головы. Нам не известно, кем работает пострадавший. Он находился возле храма, и священнослужитель как раз освящал его автомобиль. Как пояснил нам сам потерпевший, он сделал замечание мужчине, который находился недалеко от автомобиля. Якобы тот себя некорректно вел. Что именно делал этот мужчина, выясняют на месте следователи. Словесная перепалка переросла в конфликт. Мужчина достал оружие и произвел два выстрела в сторону 47-летнего мужчины. Одна из пуль попала ему в затылок", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

Пострадавший мужчина сейчас находится в больнице, он получил касательное ранение головы. Стрелка разыскивает полиция.

В полиции добавляют, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (Оконченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее киевлянин открыл стрельбу по прохожим.

Также сообщалось, что возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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