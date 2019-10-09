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От удара отбросило на несколько метров: в ДТП в Киевской области погибли сестры-близнецы

9 октября, 13:54

Молодые женщины переходили дорогу в неустановленном месте

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области за минувшие сутки произошло три аварии, в одной из которых погибли сестры-близнецы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

"В с. Требухов, двигаясь на автомобиле по одной из улиц, местный житель сбил двух женщин, которые оказались сестрами-близнецами 1984 года рождения. Произошла трагедия возле одного из жилых домов. Недалеко от него пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

На женщин на скорости наехало авто и от сильного удара их отбросило на несколько метров, а в машине разбилось лобовое стекло. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Обе 35-летние сестры-близнецы погибли на месте происшествия.

Также в Васильков водитель в состоянии алкогольного опьянения (1,63%), при выезде из города столкнулся с трактором, который двигался в попутном направлении по той же полосе. От сильного удара автомобиль опрокинуло, пассажирка получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в реанимации Васильковской центральной районной больницы.

По этим двум ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В полиции уточнили подробности еще одной аварии – уже в Рокитнянском районе на автодороге с. Савенци – с. Житние горы.

"Водитель автомобиля "ВАЗ" столкнулся с припаркованным на обочине трактором, к которому был прицеплен культиватор. Его отбросило на дорогу, а машину занесло в кювет. Водитель автомобиля получил многочисленные переломы и ушибы", – рассказали в полиции.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки.

Также мы писали, что в Киеве полицейские поймали 15-летнего молодого человека, который угнал ВАЗ-2109, устроил ДТП и сбежал с места аварии.

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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