В Киеве подросток угнал машину, разбил ее об столб и сбежал

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В Киеве полицейские поймали 15-летнего молодого человека, который угнал машину, устроил ДТП и сбежал с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на улице Заболотного находится авто с повреждениями. Правоохранители установили, что "ВАЗ-2109" принадлежит местному жителю. Он оставил легковушку на парковке возле дома на улице Симиренко, а затем патрульные нашли ее поврежденной в другом месте", – говорится в сообщении.

Позднее выяснили, что к угону машины причастен 15-летний житель Киевской области. С помощью отвертки он повредил замки дверей и замок зажигания в машине и проехал несколько метров. Затем, не справившись с управлением, он врезался в электроопору, после чего сбежал. При этом несовершеннолетний потерял в салоне свой мобильный телефон, который помог полиции установить его личность. Свои действия фигурант объяснил тем, что машина была нужна ему для того, чтобы скорее добраться домой.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. После показаний несовершеннолетнего передали на поруки родителям, которые будут нести ответственность за поступок подростка.

Напомним, на минувших выходных, 5-6 октября, в Киевской области произошло три аварии, две из которых были смертельными. В частности, в Володарском районе авто врезалось в бетонное ограждение, в результате чего погиб мальчик. По данным областной полиции, 33-летний житель Броваров с пасынком ехали на рыбалку, мальчик сидел на коленях у отца. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с бетонным ограждением. В результате аварии семилетний ребенок погиб на месте происшествия. Водителя в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию.

Также мы писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости. Чтобы остановить беглеца, задействовали девять патрульных автомобилей. Догнали его уже на выезде из Киева.

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