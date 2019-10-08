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В Киеве подросток угнал машину, разбил ее об столб и сбежал

8 октября, 15:20

Молодой человек проехал всего несколько метров и устроил ДТП

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Киеве полицейские поймали 15-летнего молодого человека, который угнал машину, устроил ДТП и сбежал с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на улице Заболотного находится авто с повреждениями. Правоохранители установили, что "ВАЗ-2109" принадлежит местному жителю. Он оставил легковушку на парковке возле дома на улице Симиренко, а затем патрульные нашли ее поврежденной в другом месте", – говорится в сообщении.

Позднее выяснили, что к угону машины причастен 15-летний житель Киевской области. С помощью отвертки он повредил замки дверей и замок зажигания в машине и проехал несколько метров. Затем, не справившись с управлением, он врезался в электроопору, после чего сбежал. При этом несовершеннолетний потерял в салоне свой мобильный телефон, который помог полиции установить его личность. Свои действия фигурант объяснил тем, что машина была нужна ему для того, чтобы скорее добраться домой.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. После показаний несовершеннолетнего передали на поруки родителям, которые будут нести ответственность за поступок подростка.

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Оперативная съемка момента задержания Шота Чичиашвили в Москве, 2003 год. Фото: liveleak.com

Напомним, на минувших выходных, 5-6 октября, в Киевской области произошло три аварии, две из которых были смертельными. В частности, в Володарском районе авто врезалось в бетонное ограждение, в результате чего погиб мальчик. По данным областной полиции, 33-летний житель Броваров с пасынком ехали на рыбалку, мальчик сидел на коленях у отца. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с бетонным ограждением. В результате аварии семилетний ребенок погиб на месте происшествия. Водителя в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию.

Также мы писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости. Чтобы остановить беглеца, задействовали девять патрульных автомобилей. Догнали его уже на выезде из Киева.

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Киев ДТП угон

Источник: Сегодня

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