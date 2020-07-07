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Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику

7 июля, 17:10

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Пострадавшего забрали в больницу в тяжелом состоянии

В Киеве судимый мужчина обстрелял своего бывшего начальника, чтобы отомстить за потерянную работу и невыплаченную зарплату, сообщили в ГУ НП столицы.

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Сообщение об инциденте в полицию поступило от врача скорой помощи: с Братиславской улицы неотложка забрала в больницу мужчину с огнестрельными ранениями в правый глаз и паховую зону.

В ходе отработки записей с камер наблюдения и показаний потерпевшего полицейские обнаружили и задержали 35-летнего жителя соседнего района, ранее судимого за наркопреступления.

"Мы выяснили, что фигурант с 26-летним потерпевшим были знакомы. Поcтрадавший был наставником на работе, на которую устроился подозреваемый. По окончании испытательного срока мужчину уволили и не оплатили заработную плату. К этому он считал причастным его знакомого, поэтому решил отомстить. Так, злоумышленник подъехал на велосипеде в магазин и произвел несколько выстрелов в сторону жертвы", – рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала.

Первоочередные следственные и оперативные действия продолжаются. Устанавливается орудие совершения преступления.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

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Ранее в Киеве 20-летняя девушка заказала разбойное нападение на бывшего парня. Чтобы отомстить парню, она подговорила двух знакомых, которые напали на 26-летнего киевлянина и жестоко его избили.

Жестоко отомстить бывшему работодателю пытался и мужчина в Згуровском районе Киевской области. В селе Красное на территорию зернохранилища пробрался местный житель с бутылкой бензина в руках. В то время на предприятии находился заведующий складом. Злоумышленник облил его жидкостью и пытался поджечь. К счастью, ему это не удалось: спасли пострадавшему жизнь случайные свидетели и сильный ветер, из-за которого злоумышленнику не удалось зажечь спички.

В разговоре с правоохранителями "поджигатель" объяснил свой поступок тем, что его недавно уволили с работы на этом зернохранилище. Таким образом он хотел отомстить.

Также соцсети всколыхнуло видео инцидента, который произошел на улице Шота Руставели. Там молодая девушка обрисовала и изрубила топором элитный автомобиль Porsche Boxster. Правда, "месть бывшему" в итоге оказалась съемками музыкального клипа.

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Киев рецидивист полиция месть уголовное производство

Источник: Сегодня

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