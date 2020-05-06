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В Сети вспыхнул скандал вокруг столичного фитнес-парка после нашествия вандалов

6 мая, 16:48

Наталья Руда

Пользователи осуждают вандализм, но говорят о низком качестве работ, проведенных в парке

В столичном фитнес-парке на озере Лебединое, первую очередь которого планировали открыть уже в мае, вандалы испортили несколько объектов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Киеврады Лариса Дегтярева.

"Неужели мы обречены жить в руинах?! А стоит ли создавать красоту и комфорт там, где этого не ценят? Может, стоит прекратить проект? Для кого? В чем заключается цель наших стараний?! Возможно, стоит вернуться на нулевую точку, когда на месте фитнес-парка была территория помойки, лагеря ромов и бездомных?! Еще даже не завершили строительство первой очереди парка, как нашлись люди, которые его безжалостно уничтожают", - написала Дегтярева.

Также она опубликовала фотографии из парка после нашествия вандалов.

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Вместе с тем под постом Дегтяревой разгорелась дискуссия по поводу качества работ, проведенных в парке. Пользователи отмечают, что "кроме вандализма есть еще крайне низкое качество работ и непонимание режимов эксплуатации", а для "людей, которые принимают проектные решения, должен быть опыт, а не просто хотелки, отложенные на бумагу".

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Не так давно вандалы повредили элементы LED-подсветки, которая вмонтирована в перила вдоль Аллеи художников.

Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев парк вандализм фитнес

Источник: Сегодня

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