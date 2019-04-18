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Падение ребенка из окна многоэтажки в Киеве: матери грозит до пяти лет тюрьмы

Сегодня, 19:23

Сотрудники службы по делам детей изъяли у женщины четверо малолетних детей

Фото: Нацполиция

По факту падения трехлетней девочки из окна шестого этажа в Киеве следователи начали уголовное производство против матери ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Уголовное производство начато по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Как рассказала начальник отдела ювенальной превенции Оксана Поплавская, сотрудники службы по делам детей изъяли у женщины четверо малолетних детей: "Сейчас решается вопрос о лишении местной жительницы родительских прав. Матери детей грозит до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок".

Трагическое происшествие случилось сегодня, 18 апреля, в 12:50.

Ребенок упал на клумбу, малышка выжила, но получила тяжелые травмы. Сейчас ей оказывают необходимую помощь в больнице. По предварительной информации, многодетная мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спала. В этот момент девочка взобралась на подоконник балкона и сорвалась вниз

Кроме того, установлено, что после падения девочки ее 4-летняя сестренка тоже пыталась вылезти на подоконник балкона. В это время люди, которые проводили ремонтные работы, заметили малышку у окна и начали кричать: девочка испугалась и вернулась в комнату.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик, инцидент произошел на улице Торговая в Корабельном районе города. Как выяснили полицейские, мать мальчика отвлеклась на домашние дела. За это время ее трехлетний сын вылез на подоконник, открыл металлопластиковое окно и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала вес ребенка, и мальчик упал.

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Тег ребенок, падение, окно

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