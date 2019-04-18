В Киеве с шестого этажа выпала трехлетняя девочка

Ребенок получил тяжелые травмы, его доставили в больницу

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/.

На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева произошло трагическое происшествие: из окна квартиры на шестом этаже выпал ребенок. Инцидент случился сегодня, 18 апреля, в 12:50.

"В полицию поступило сообщение от врачей о том, что они госпитализировали девочку 2016 года рождения, которая выпала с шестого этажа. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции и патрульные полицейские. По предварительной информации, многодетная мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спала. В этот момент девочка взобралась на подоконник балкона и сорвалась вниз", – сообщают в ГУ НП Киева.

Ребенок упал на клумбу, малышка выжила, но получила тяжелые травмы. Сейчас ей оказывают необходимую помощь в больнице.

"Кроме того, установлено, что после падения девочки ее 4-летняя сестренка тоже пыталась вылезти на подоконник балкона. В это время люди, которые проводили ремонтные работы, заметили малышку у окна и начали кричать: девочка испугалась и вернулась в комнату", – рассказывают в полиции.

Сейчас правоохранители общаются с матерью и проверяют, с кем и в каких условиях проживают дети.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 ("Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик, инцидент произошел на улице Торговая в Корабельном районе города. Как выяснили полицейские, мать мальчика отвлеклась на домашние дела. За это время ее трехлетний сын вылез на подоконник, открыл металлопластиковое окно и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала вес ребенка, и мальчик упал.

Также в Запорожье из окна третьего этажа многоэтажки выпал четырехлетний мальчик. Малыш остался дома под присмотром 14-летней сестры, которая, очевидно, не уследила за братом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве с шестого этажа выпала трехлетняя девочка". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"