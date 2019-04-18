Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве с шестого этажа выпала трехлетняя девочка

Сегодня, 15:39

Ребенок получил тяжелые травмы, его доставили в больницу

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/.

На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева произошло трагическое происшествие: из окна квартиры на шестом этаже выпал ребенок. Инцидент случился сегодня, 18 апреля, в 12:50.

"В полицию поступило сообщение от врачей о том, что они госпитализировали девочку 2016 года рождения, которая выпала с шестого этажа. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции и патрульные полицейские. По предварительной информации, многодетная мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спала. В этот момент девочка взобралась на подоконник балкона и сорвалась вниз", – сообщают в ГУ НП Киева.

Ребенок упал на клумбу, малышка выжила, но получила тяжелые травмы. Сейчас ей оказывают необходимую помощь в больнице.

"Кроме того, установлено, что после падения девочки ее 4-летняя сестренка тоже пыталась вылезти на подоконник балкона. В это время люди, которые проводили ремонтные работы, заметили малышку у окна и начали кричать: девочка испугалась и вернулась в комнату", – рассказывают в полиции.

Сейчас правоохранители общаются с матерью и проверяют, с кем и в каких условиях проживают дети.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 ("Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик, инцидент произошел на улице Торговая в Корабельном районе города. Как выяснили полицейские, мать мальчика отвлеклась на домашние дела. За это время ее трехлетний сын вылез на подоконник, открыл металлопластиковое окно и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала вес ребенка, и мальчик упал.

Также в Запорожье из окна третьего этажа многоэтажки выпал четырехлетний мальчик. Малыш остался дома под присмотром 14-летней сестры, которая, очевидно, не уследила за братом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ребенок, Святошинский район

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве с шестого этажа выпала трехлетняя девочка". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепропетровской области беременная многодетная мать убила грудную дочь

Вчера, 15:42

Ребенок ударился головой о дспинку кровати

В США дошкольник застрелил старшую сестру

15 апреля, 17:32

Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось

В Полтавской области четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

15 апреля, 09:10

Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию

В Кировоградской области после визита к врачу умер младенец

13 апреля, 20:35

Родители обвиняют в смерти младенца местного врача-педиатра

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

После просьбы, актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Королёва удивила своей фигурой

Донетчанин проучил чиновницу, пытавшуюся заработать на "нём"

Самые актуальные образы для городских модниц

Как своими руками удалить царапины и мелкие дефекты на машине?

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Зеленский признался, какую цену заплатил за политику