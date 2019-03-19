В Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома

Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали

Фото: АТН..

В Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/035/72d/5c503572db4a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/035/72d/5c503572db4a9.jpg 2019-03-19T15:43:00+02:00 Другие регионы Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали

В Николаеве из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел на улице Торговая в Корабельном районе города. Как выяснили полицейские, мать мальчика отвлеклась на домашние дела. За это время ее трехлетний сын вылез на подоконник, открыл металлопластиковое окно и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала вес ребенка, и мальчик упал. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали, и сейчас он находится в больнице.

"По данному фатом начато уголовное производство предварительно по признакам ч. 1 ст. 128 УК Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" и проводится расследование", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье из окна третьего этажа многоэтажки выпал четырехлетний мальчик. Малыш остался дома под присмотром 14-летней сестры, которая, очевидно, не уследила за братом.

Кроме того, ранее в городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Пока матери не было в комнате, малыш вылез на балкон, где было открыто окно.

Также подобный случай произошел и в Киеве: маленький ребенок оперся на москитную сетку и упал с балкона 12-го этажа, разбившись насмерть.

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