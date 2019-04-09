Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Парня 40 раз ударили ножом: полиция раскрыла жестокое убийство под Киевом

Сегодня, 16:44

Жестокое преступление произошло в Гатном

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.
Парня 40 раз ударили ножом: полиция раскрыла жестокое убийство под Киевом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg Происшествия Жестокое преступление произошло в Гатном

Правоохранители раскрыли жестокое убийство, совершенное под Киевом два года назад. Так, в Гатном четверо злоумышленников убили парня, нанеся ему 40 ножевых ударов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, речь идет об умышленном убийстве и незаконном завладении машиной. Преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц. 

"В апреле 2016 года 24-летний подозреваемый, совместно с неустановленным досудебным расследованием лицом и двумя обвиняемыми (обвинительные акты им были вручены за совершение указанных преступлений в сентябре 2016 года и сейчас идет судебное разбирательство) находился в автомобиле потерпевшего в с. Гатное Киево-Святошинского района", - говорится в сообщении.

С целью завладения машиной злоумышленник начал душить мужчину, а другой удерживал его, однако жертве удалось вырваться и выбежать из салона авто. Его догнали двое преступников и нанесли ему около 20 ударов ножом в шею, грудную клетку и живот. Один из соучастников преступления держал парня, чтобы тот не оказывал сопротивления. 

"На этом они не остановились и нанесли пострадавшему еще 20 ножевых ударов. В дальнейшем завладели автомобилем жертвы. От полученных телесных повреждений на 13-й день пребывания в больнице пострадавший скончался", - уточнили в прокуратуре.

Подозреваемого в совершении убийства 13 марта задержали в Винницкой области во время нападения на работника полиции. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц и по ч. 3 ст. 289 УК Украины.

Напомним, в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

Также на прошлой неделе в одном из супермаркетов столичного ТЦ на улице Калнышевского, 2, на Минском массиве в отделе выпечки словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег убийство

Вы сейчас просматриваете новость " Парня 40 раз ударили ножом: полиция раскрыла жестокое убийство под Киевом". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд продлил арест трем фигурантам дела об убийстве "Сармата"

Сегодня, 03:28

Сторона обвинения опасается их побега

Главарю тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы

7 апреля, 16:28

Владимир Барсуков по кличке "Кум" своей вины не признает

В Херсоне мужчина застрелил 77-летнего соседа

7 апреля, 15:55

После убийства мужчина попросил второго соседа вызвать полицию

Избили и сбросили в реку. В Днепре двое парней ради видео убили мужчину

7 апреля, 15:23

Злоумышленниками оказались двое парней 22 и 26 лет

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой (фото)

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Мифы о болезни печени и главные правила профилактики

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Ученые связали недосыпание с развитием тяжелой болезни
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают