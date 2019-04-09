Парня 40 раз ударили ножом: полиция раскрыла жестокое убийство под Киевом

Жестокое преступление произошло в Гатном

Фото: npu.gov.ua.

Парня 40 раз ударили ножом: полиция раскрыла жестокое убийство под Киевом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg 2019-04-09T16:44:00+03:00 Происшествия Жестокое преступление произошло в Гатном

Правоохранители раскрыли жестокое убийство, совершенное под Киевом два года назад. Так, в Гатном четверо злоумышленников убили парня, нанеся ему 40 ножевых ударов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, речь идет об умышленном убийстве и незаконном завладении машиной. Преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц.

"В апреле 2016 года 24-летний подозреваемый, совместно с неустановленным досудебным расследованием лицом и двумя обвиняемыми (обвинительные акты им были вручены за совершение указанных преступлений в сентябре 2016 года и сейчас идет судебное разбирательство) находился в автомобиле потерпевшего в с. Гатное Киево-Святошинского района", - говорится в сообщении.

С целью завладения машиной злоумышленник начал душить мужчину, а другой удерживал его, однако жертве удалось вырваться и выбежать из салона авто. Его догнали двое преступников и нанесли ему около 20 ударов ножом в шею, грудную клетку и живот. Один из соучастников преступления держал парня, чтобы тот не оказывал сопротивления.

"На этом они не остановились и нанесли пострадавшему еще 20 ножевых ударов. В дальнейшем завладели автомобилем жертвы. От полученных телесных повреждений на 13-й день пребывания в больнице пострадавший скончался", - уточнили в прокуратуре.

Подозреваемого в совершении убийства 13 марта задержали в Винницкой области во время нападения на работника полиции. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц и по ч. 3 ст. 289 УК Украины.

Напомним, в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

Также на прошлой неделе в одном из супермаркетов столичного ТЦ на улице Калнышевского, 2, на Минском массиве в отделе выпечки словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.

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