В Киеве в супермаркете с одного удара убили мужчину

Нападавшего разыскивает полиция

Фото: Pixabay

В Киеве в супермаркете с одного удара убили мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg 2019-04-05T13:22:00+03:00 Происшествия Нападавшего разыскивает полиция

В одном из супермаркетов в одном из столичных ТЦ на улице Калнышевского, 2 на Минском массиве в отделе выпечки словесная перепалка между двумя покупателями закончился трагедией.

Так, один из покупателей нанес второму удар кулаком в голову, вследствие чего тот упал и умер, сообщается в паблике "Киев Оперативный". Также в сети опубликовано видео смертельного конфликта.

Внимание, на видео присутствует сцена жестокости!

Инцидент произошел накануне, 4 апреля.

При этом, после ЧП мужчина, убивший покупателя, забрал свою покупку в отделе, развернулся и ушел. По предварительной информации, он объявлен в розыск.

Официальных сообщений от полиции по факту инцидента пока не было.

Ранее в Киеве в Сырецком парке конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной.

Также сообщалось, что серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения.

Напомним, что в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7 в центре Киева, где не так давно произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина.

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