В Киеве в супермаркете с одного удара убили мужчину
Нападавшего разыскивает полиция
В одном из супермаркетов в одном из столичных ТЦ на улице Калнышевского, 2 на Минском массиве в отделе выпечки словесная перепалка между двумя покупателями закончился трагедией.
Так, один из покупателей нанес второму удар кулаком в голову, вследствие чего тот упал и умер, сообщается в паблике "Киев Оперативный". Также в сети опубликовано видео смертельного конфликта.
Внимание, на видео присутствует сцена жестокости!
Инцидент произошел накануне, 4 апреля.
При этом, после ЧП мужчина, убивший покупателя, забрал свою покупку в отделе, развернулся и ушел. По предварительной информации, он объявлен в розыск.
Официальных сообщений от полиции по факту инцидента пока не было.
Ранее в Киеве в Сырецком парке конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной.
Также сообщалось, что серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения.
Напомним, что в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7 в центре Киева, где не так давно произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина.
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