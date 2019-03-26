В Киеве водитель сбил мотоциклиста и сбежал: новые подробности ДТП
У мотоциклиста медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму
В понедельник, 25 марта, около 21:00 в Киеве на проспекте Лобановского, 76 произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля Opel Vectra, после которой водитель легковушки скрылся.
Об этом сообщает "Информатор".
По предварительным данным, парень за рулем мотоцикла Honda двигался по проспекту Лобановского в третьей полосе движения в сторону улицы Кайсарова. Водитель Opel Vectra ехал в ту же сторону во второй полосе. Мужчина за рулем Opel хотел повернуть налево через двойную сплошную на Донской переулок. Он не заметил мотоциклиста в третьей полосе и сбил его. После аварии водитель легковушки доехал до пешеходного перехода, вышел из машины и скрылся в нем.
В результате аварии парень за рулем мотоцикла получил закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Мотоцикл получил серьезные повреждения.
На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.
Напомним, в ноябре 2018 года мотоциклист и велосипедист погибли в результате столкновения на объездной дороге Львова.
28 февраля этого года в Запорожской области произошло смертельное ДТП – после столкновения мотоцикла с маршруткой в городе Пологи мотоциклист умер в больнице, а его пассажирка получила серьезные травмы.
20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.
Кроме того, в начале марта двое людей погибли в жуткой аварии под Киевом.
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