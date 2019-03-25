Студенту, устроившему резню в Киеве, грозит до восьми лет тюрьмы
Молодой парень возмутился, что его не пускают в общежитие, и подрезал двух студентов
Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего студента, который в День знаний устроил резню в студенческом общежитии Национального авиационного университета на Борщаговке в Киеве.
В пресс-служба прокуратуры Киева напомнили обстоятельства дела. Так, 1 сентября 2018 года первокурсник решил отпраздновать с друзьями день посвящения в студенты. Находясь возле общежития НАУ, молодой человек пытался проникнуть в помещение. Однако студенты-жители указанного общежития не пускали его внутрь. Возмутившись этим, парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела, и с места совершения преступления скрылся. Один пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, второй – легкие.
По результатам следствия действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего направлен в суд и назначен к рассмотрению. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.
Кроме того, напомним, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
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