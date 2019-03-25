Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Студенту, устроившему резню в Киеве, грозит до восьми лет тюрьмы

Сегодня, 12:58

Молодой парень возмутился, что его не пускают в общежитие, и подрезал двух студентов

Фото pixabay
Фото pixabay. Фото: Pixabay
Студенту, устроившему резню в Киеве, грозит до восьми лет тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/eda/f02/5c4edaf021b53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/eda/f02/5c4edaf021b53.jpg Происшествия Молодой парень возмутился, что его не пускают в общежитие, и подрезал двух студентов

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего студента, который в День знаний устроил резню в студенческом общежитии Национального авиационного университета на Борщаговке в Киеве. 

В пресс-служба прокуратуры Киева напомнили обстоятельства дела. Так, 1 сентября 2018 года первокурсник  решил отпраздновать с друзьями день посвящения в студенты. Находясь возле общежития НАУ, молодой человек пытался проникнуть в помещение. Однако студенты-жители указанного общежития не пускали его внутрь. Возмутившись этим, парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела, и с места совершения преступления скрылся. Один пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, второй – легкие.
 
По результатам следствия действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего направлен в суд и назначен к рассмотрению. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

Кроме того, напомним, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, криминал, ранение, борщаговка, нау, резня

Вы сейчас просматриваете новость " Студенту, устроившему резню в Киеве, грозит до восьми лет тюрьмы". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Население Киева за год увеличилось на 16 тысяч человек

Сегодня, 12:35

На протяжении января этого года численность населения в столице сократилась на 286 человек

Ударили по голове 13 раз: появились детали убийства таксиста под Киевом

Сегодня, 12:03

Злоумышленник убил таксиста с целью наживы, чтобы завладеть его автомобилем

На Бориспольской трассе под Киевом Honda раздавила ВАЗ

Сегодня, 11:33

В результате ДТП пострадали несколько человек

Снимок монумента Родина-Мать в Киеве победил на конкурсе фотографий

Сегодня, 11:21

Фото было сделано с дрона в тот момент, когда гигантский памятник утопал в тумане

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Скончался известный украинский актер

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

«Зеленский готов сняться»: росСМИ о выборах в Украине
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Катя Кищук показала голую грудь

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы