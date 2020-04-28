"Пловец из Гидропарка" устроил новое представление: приехал в МВД на коне (видео)

Киевский студент Валентин Бурьянов, который 6 апреля переплыл приток Днепра по направлению к Гидропарку, приехал к зданию Министерства внутренних дел верхом на лошади.

Свой перформанс он транслировал в Facebook, заявляя, что намеревался "показать средневековье, воцарившееся в правоохранительной системе".

Он также заявил, что хотел поговорить с главой МВД Арсеном Аваковым о нарушении своих конституционных прав, но двери приемной были закрыты и ему пришлось оставить свое обращении в специальном ящике.

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Стоит добавить, что после задержания 6 апреля на 21-летнего Бурьянова составили админпротокол, который грозил ему крупным штрафом.

В комментарии сайту "Сегодня" Валентин заверил, что не считает себя провокатором, поскольку соблюдает правила карантина – ходит в маске и пользуется перчатками.

"Переплывая Днепр, я хотел добраться до спортплощадки. Но не было иллюзий в том, что, приплыв к берегу, я подойду к спортгородку. Мой заплыв был крайней мерой, все вышло спонтанно. Это было актом демонстрации того, что ни Кабмин, ни министры не смогут отнять у меня моих прав. После того, как я переплыл Днепр, меня насильно затолкали в служебную машину. Я считаю, что с точки зрения закона, Конституции я ничего не нарушил. Поэтому различные штрафы и протоколы являются незаконными", – рассказал он.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, за какие именно нарушения карантина грозят штрафы, а также где необходимо надевать маски.

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Отметим, что в условиях карантина в Украине продолжают орудовать злоумышленники. Подробнее о схемах преступников смотрите в сюжете:

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