В Киеве копы задержали спортсмена, который переплыл реку, чтобы попасть в Гидропарк (видео)

В Киеве мужчина, которого не пустили на спортивную площадку в Гидропарке из-за карантина, решил попасть туда вплавь.

Так, спортсмен переплыл реку, а на берегу его уже встречало большое количество полицейских.

"Бомба!! Мужик, которого не пустили на "качалку" в Гидропарк полицейские, начал переплывать реку, где находится спортивная площадка!!! На другом берегу его встретили десяток копов, которые бежали наперегонки к нарушителю карантина", – сообщил на своей странице в Facebook журналист Богдан Аминов.

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Фото: Bogdan Aminov

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Также в Сети уже опубликовано видео инцидента.

Напомним, в связи с закрытием в столице спортивных комплексов и бассейнов "качалка" в Гидропарке осталась едва ли не единственным местом, где можно было позаниматься спортом. При этом на прошлой неделе на спортплощадке мужчина, занимавшийся спортом, напал на журналистов, которые записывали там сюжет. Его позднее задержали, однако уже в понедельник, 6 апреля, в Гидропарке снова произошел конфликт – копы полностью перекрыли мост, который ведет на спортивную площадку, что спровоцировало стычку с двумя мужчинами 1979 и 1988 годов рождения. На них составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй – находился в парковой зоне без документов.

Отметим, что в условиях карантина в Украине продолжают орудовать злоумышленники. Подробнее о схемах преступников смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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