Почти Робин Гуд: в Киеве мужчина ограбил автомобилиста "за неправильную парковку"

Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы

Фото из открытых источников

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В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение об ограблении на бульваре Перова. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и сотрудники полка полиции особого назначения №1.

Как оказалось, между заявителем и неизвестным возник конфликт из-за парковки. В пылу спора правонарушитель через открытое окно машины потерпевшего забрал мобильный телефон, кошелек с личными вещами и начал убегать.

"Парень не растерялся, догнал грабителя и вызвал полицию. Задержанным оказался 24-летний житель Деснянского района, который ранее привлекался к административной ответственности. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин

За совершение данного правонарушения злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен.

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