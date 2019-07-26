В Киеве иностранец украл из машины сумку с более чем 40 тыс. гривен
Злоумышленник раньше уже попадался на хранении наркотиков
Столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о краже из машины на улице Зодчих. В ходе отработки преступления полицейские просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и опросили свидетелей события", - говорится в сообщении.
Установив местонахождение, полиция задержала злоумышленника. Это – 50-летний гражданин другого государства, относительного которого Соломенским судом рассматривается уголовное производство по факту хранения наркотиков. Его задержали, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее под Киевом полицейские применили оружие, чтобы задержать грабителей.
Также сообщалось, что мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.
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