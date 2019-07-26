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В Киеве иностранец украл из машины сумку с более чем 40 тыс. гривен

26 июля, 15:21

Злоумышленник раньше уже попадался на хранении наркотиков

Фото: ГУ Нацполиции Киева
Фото: ГУ Нацполиции Киева.

Столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о краже из машины на улице Зодчих. В ходе отработки преступления полицейские просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и опросили свидетелей события", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции Киева
Фото: ГУ Нацполиции Киева

Установив местонахождение, полиция задержала злоумышленника. Это – 50-летний гражданин другого государства, относительного которого Соломенским судом рассматривается уголовное производство по факту хранения наркотиков. Его задержали, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы. 

Ранее под Киевом полицейские применили оружие, чтобы задержать грабителей.

Также сообщалось, что мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.


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Тег Киев, кража, вор

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