В Киеве иностранец украл из машины сумку с более чем 40 тыс. гривен

Злоумышленник раньше уже попадался на хранении наркотиков

Фото: ГУ Нацполиции Киева.

Столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о краже из машины на улице Зодчих. В ходе отработки преступления полицейские просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и опросили свидетелей события", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции Киева

Установив местонахождение, полиция задержала злоумышленника. Это – 50-летний гражданин другого государства, относительного которого Соломенским судом рассматривается уголовное производство по факту хранения наркотиков. Его задержали, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее под Киевом полицейские применили оружие, чтобы задержать грабителей.

Также сообщалось, что мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве иностранец украл из машины сумку с более чем 40 тыс. гривен". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"