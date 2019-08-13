Под Киевом 18-летний парень изрезал ножом таксиста и ограбил его (видео)

/ Фото: Андрей Небитов/Facebook

Под Киевом в ночь на вторник, 13 августа, произошло нападение на таксиста, который вез 18-летнего пассажира из столица в одно из сел региона. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции области Андрей Небитов.

"18-летний парень в Святошинском районе города Киева предложил таксисту отвезти его в Вышгородский район в село, где его отец обязательно рассчитается. Водителю стало жаль парня и он согласился. Далее по дороге общались на разные темы, и вдруг пассажир стал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку. Водитель успел остановиться и позвать на помощь. Нападающий собрал личные вещи таксиста, ключи от автомобиля и скрылся с места события", - говорится в сообщении главы полиции области.

Окровавленному водителю прохожие срочно вызвали скорую и сообщили в полицию. В итоге под утро злоумышленника "загнали" и задержали.

"Ему грозит до 15 лет лишения свободы, ведь по данному факту зарегистрированные уголовные производства по ст.ст.15,115 (покушение на умышленное убийство), 187 (разбой)", – уточнил Небитов.

Не так давно в одном из киевских ресторанов в центре города также произошла поножовщина: двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету почти в четыре тысячи гривен.

Также новости "Сегодня" писали, что на станции метро "Лесная" в Киеве пассажир набросился на людей с ножом.

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